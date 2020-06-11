Депутаты Запорожского облсовета массово нарушили карантин

65 депутатов, которые собрались на сессию, были без масок и не соблюдали социальную дистанцию

65 депутатов, которые собрались на сессию, были без масок и не соблюдали социальную дистанцию

Фото: Богдан Василенко Facebook

Сегодня, 11 июня, состоялась внеочередная сессия Запорожского областного совета. В зале собрались 65 депутатов, которые работали без масок и без соблюдения безопасной дистанции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Богдан Василенко. Отметим, что некоторые из присутствующих на сессии уже переболели Covid-19. Это депутат Геннадий Фукс и председатель Запорожского облсовета Григорий Самардак. На фото видно, что первый из них тоже был без маски. Пока Минздрав рассуждает об ужесточении карантина, на сессии областного совета сложно найти человека в маске. Хотя... Опубликовано Богданом Василенко Четверг, 11 июня 2020 года. Как известно, несмотря на постепенное снятие ограничений, в помещении граждане должны носить маски, а также соблюдать дистанцию (расстояние должно быть 1,5 м по обе стороны от них). Напомним, в Украине зафиксировано уже 29 070 больных COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.

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