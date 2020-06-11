14:21  11 июня
В Киевской области выступили против признания Бучи районным центром
16:10  11 июня
На украинско-румынской границе образовалась большая очередь на выезд
15:12  11 июня
Шмыгаль рассказал, когда украинцам ожидать первых результатов строительства дорог
UA | RU
UA | RU
11 июня 2020, 15:39 7

Депутаты Запорожского облсовета массово нарушили карантин

11 июня 2020, 15:39 7
Читайте також українською мовою
65 депутатов, которые собрались на сессию, были без масок и не соблюдали социальную дистанцию
65 депутатов, которые собрались на сессию, были без масок и не соблюдали социальную дистанцию
Фото: Богдан Василенко Facebook
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 11 июня, состоялась внеочередная сессия Запорожского областного совета. В зале собрались 65 депутатов, которые работали без масок и без соблюдения безопасной дистанции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Богдан Василенко.

Отметим, что некоторые из присутствующих на сессии уже переболели Covid-19. Это депутат Геннадий Фукс и председатель Запорожского облсовета Григорий Самардак. На фото видно, что первый из них тоже был без маски.

Пока Минздрав рассуждает об ужесточении карантина, на сессии областного совета сложно найти человека в маске. Хотя...

Опубликовано Богданом Василенко Четверг, 11 июня 2020 года.

Как известно, несмотря на постепенное снятие ограничений, в помещении граждане должны носить маски, а также соблюдать дистанцию (расстояние должно быть 1,5 м по обе стороны от них).

Напомним, в Украине зафиксировано уже 29 070 больных COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.

Запорожье облсовет сессия карантин коронавирус маски нарушение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Шмыгаль назвал условие для возможной отмены местных выборов
11 июня 2020, 15:34
На Тернопольщине произошла вспышка COVID-19 после вечеринки у бизнесмена
11 июня 2020, 15:17
Госстат отказывается публиковать данные о смертности во время карантина
11 июня 2020, 15:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Виктор Небоженко
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Все блоги »