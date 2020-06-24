"Все это фейк и монтаж": в сеть слили темник по конфузу Корниенко и Арахамии

Лучше "мужские разговоры", чем коррупция, считает автор инструкции

Лучше "мужские разговоры", чем коррупция, считает автор инструкции

Фото: из открытых источников

В сети опубликован документ, который является срочной инструкцией для спикеров партии и политологов о том, как правильно комментировать вчерашний конфуз с "корабельной сосной" Александра Корниенко и Давида Арахамии.

Как сообщает Regionews, темник опубликован в Telegram-канале "Темники Банковой".

Автор канала отмечает, что данная инструкция подготовлена советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком, которого ранее называли "ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, черный пиар и другую нечесть, которая выходит из 383 кабинета ОПУ".

Судя по свойствам, после прошлого слива Михаил изменил название компьютера с "Михаил Подоляк" на "Counselor" (оригинально), а документ был создан в 01:30 ночи", - отмечают в канале.

В документе опубликованы ключевые тезисы, как нужно оперировать информацией относительно скандала:

1. Опубликованное видео имеет признаки монтажа, а фразы были вырваны из контекста и не касались обсуждения Ирины Аллахвердиевой.

2. Целью вброса данной "сенсации" являлась попытка дестабилизировать команду президента, сделать внутренний конфликт внутри политической силы.

3. "Мужские разговоры" это лучше, чем системная коррупция и популизм, как это было во времена Порошенко.

В конечном итоге рекомендуется переводить тему в плоскость юмора", - отмечают в документе.

Ранее сообщалось, что в Николаеве во время брифинга глава партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву. Политики не знали, что их разговор записывался, поэтому они себя сильно не сдерживали в вырожениях.

Напомним, ранее Лерос опубликовал "темники" для СМИ о том, как писать про Ермака.