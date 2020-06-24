Во Львове разрешили работать ресторанам и спортклубам

Владельцев этих заведений обязали обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников

Владельцев этих заведений обязали обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников

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Городские власти пошли на уступки представителям малого и среднего бизнеса

О решении комиссии по ТЭБ и ЧС в соцсетях сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Власти разрешили работу кафе и ресторанов, но до 10 клиентов, а спортклубов - до 10 посетителей.

Аналогично, как и в Киев, во Львове обязали владельцев этих заведений обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.

Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса", - добавил Садовой.

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Напомним, Львов является антилидером по количеству новых случаев коронавируса во всей стране. Сегодня сообщили об еще 203 зараженных за минувшие сутки.

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