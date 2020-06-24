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24 июня 2020, 14:34 19

Во Львове разрешили работать ресторанам и спортклубам

24 июня 2020, 14:34 19
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Владельцев этих заведений обязали обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников
Владельцев этих заведений обязали обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников
Фото из открытых источников
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Городские власти пошли на уступки представителям малого и среднего бизнеса

О решении комиссии по ТЭБ и ЧС в соцсетях сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Власти разрешили работу кафе и ресторанов, но до 10 клиентов, а спортклубов - до 10 посетителей.

Аналогично, как и в Киев, во Львове обязали владельцев этих заведений обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.

Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса", - добавил Садовой.

Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій відновила роботу: - закладів громадського харчування в приміщенні - до...

Опубліковано Андрій Садовий Середа, 24 червня 2020 р.

НАЖИВО про рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій

Опубліковано Андрій Садовий Середа, 24 червня 2020 р.

Напомним, Львов является антилидером по количеству новых случаев коронавируса во всей стране. Сегодня сообщили об еще 203 зараженных за минувшие сутки.

Также известно, что "Укрзализныця" возобновляет сообщение со Львовом

карантин Львов спорт работа ресторан Андрей Садовый
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