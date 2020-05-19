Степанова хотят отправить в отставку: "Голос" обвиняет министра во лжи

Министру вменяют предоставление неверных сведений об обеспечении медиков защитными костюмами

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Министру вменяют предоставление неверных сведений об обеспечении медиков защитными костюмами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на выступление депутата от фракции "Голос" Александры Устиновой во время заседания в Верховной Раде.

По словам нардепа, министр здравоохранения "в очередной раз солгал": МОЗ сначала купил костюмы для медиков втрое дороже – по 488 грн, а теперь "еще и не привозят те костюмы".

Вы все услышали, что к нам приехали костюмы – и их будут развозить по Украине, по медикам. Я вчера была на таможне, не приехали костюмы. Вместо 72 тысяч костюмов приехало 29. Нам просто врут в лицо в то время, как в Украине каждый день сто медицинских работников инфицируются "ковидом", - заявила Устинова.

По мнению депутата от "Голоса", этим Минздрав совершает "массовое убийство" медиков. Устинова заявила, что министр Максим Степанов "ворует и убивает".

Мы все сейчас должны поднимать вопрос замещения министра здравоохранения. Сегодня фракция "Голос" начнет собирать подписи за то, чтобы этот человек ушел с должности. Я призываю подписаться под этим постановлением. Если вы не подпишитесь под ним, вы станете соучастниками этого преступления", - заявила нардеп.

Напомним, накануне в Харькове прошли забастовки медиков - они требовали обеспечения средствами защиты и выплаты надбавок за выезды к пациентам с подозрением на коронавирус.