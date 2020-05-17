09:38  17 мая
Количество больных коронавирусом в Украине перевалило за 18 тысяч
15:38  17 мая
МАУ закрыла продажу билетов на международные авиарейсы до 1 июля
11:00  17 мая
В Украине вспоминают жертв политических репрессий
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
17 мая 2020, 14:10 20

Медики харьковской "скорой" готовятся к забастовке

Читайте також
українською мовою
17 мая 2020, 14:10 20
Читайте також українською мовою
Работники харьковской станции "скорой помощи" заявляют о невыплате обещанных денег и нехватке средств защиты
Фото: Информатор
Работники харьковской станции "скорой помощи" заявляют о невыплате обещанных денег и нехватке средств защиты

Обещанные президентом и правительством доплаты получили менее 5% работников, а одноразовые защитные костюмы приходится одевать по несколько раз

Завтра, 18 мая, персонал харьковской станции скорой помощи собирается выйти на забастовку. Медики возмущены тем, что Минздрав не выполнил обещания о доплатах и обеспечении индивидуальными средствами защиты.

Об этом пишет RegioNews.

В соцсетях появились предупреждения об акции протеста, а также обращение сотрудников харьковского КП "Центр медицины катастроф" к главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.

Менее 5% наших коллег получили обещанные доплаты", - пишут медики в своем обращении.

Также медики сообщают, что одноразовые защитные костюмы приходится одевать дважды, а то и трижды, подвергая себя заражению инфекциями, потому что средств защиты не хватает.

Авторы письма просят главу Харьковской ОГА разобраться в ситуации и поддержать сотрудников "скорой".

Напомним 14 регионов выплатили надбавки медикам, а Буковине, где больше всего больных COVID, не хватило денег.

Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больницы и каждого медработника.


зарплаты протест скорая помощь Харьков медики Харьковская область Алексей Кучер
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Буковина получит дополнительные средства на выплаты медикам
17 мая 2020, 12:14
На Волыни у работников лабораторного центра обнаружили COVID-19
16 мая 2020, 18:55
Четырнадцать регионов выплатили надбавки врачам за работу с COVID-19
16 мая 2020, 17:53
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 мая 2020, 14:20
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
15 мая 2020, 11:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Последние Популярные
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Игорь Гришачов
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Все видео »
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Все досье »