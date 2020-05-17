Медики харьковской "скорой" готовятся к забастовке

Работники харьковской станции "скорой помощи" заявляют о невыплате обещанных денег и нехватке средств защиты

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Работники харьковской станции "скорой помощи" заявляют о невыплате обещанных денег и нехватке средств защиты

Обещанные президентом и правительством доплаты получили менее 5% работников, а одноразовые защитные костюмы приходится одевать по несколько раз

Завтра, 18 мая, персонал харьковской станции скорой помощи собирается выйти на забастовку. Медики возмущены тем, что Минздрав не выполнил обещания о доплатах и обеспечении индивидуальными средствами защиты.

Об этом пишет RegioNews.

В соцсетях появились предупреждения об акции протеста, а также обращение сотрудников харьковского КП "Центр медицины катастроф" к главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.

Менее 5% наших коллег получили обещанные доплаты", - пишут медики в своем обращении.

Также медики сообщают, что одноразовые защитные костюмы приходится одевать дважды, а то и трижды, подвергая себя заражению инфекциями, потому что средств защиты не хватает.

Авторы письма просят главу Харьковской ОГА разобраться в ситуации и поддержать сотрудников "скорой".

Напомним 14 регионов выплатили надбавки медикам, а Буковине, где больше всего больных COVID, не хватило денег.

Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больницы и каждого медработника.