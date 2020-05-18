Пикет медиков в Харькове: Алексей Кучер решил поучить журналистов работать
"Почему не вышли, например, наши местные СМИ и не сказали на всю Украину: уважаемые коллеги, смотрите, Харьковская область — в лидерах, потому что мы первые подписали договор с НСЗУ - "экстренка" наша подписала — и первые наши врачи получили эти доплаты".
"Почему не вышли, например, наши местные СМИ и не сказали на всю Украину: уважаемые коллеги, смотрите, Харьковская область — в лидерах, потому что мы первые подписали договор с НСЗУ - "экстренка" наша подписала — и первые наши врачи получили эти доплаты".
Это глава области Алексей Кучер сегодня решил поучить журналистов работать. Дескать, зачем писать о плохом, когда можно о хорошем?
Зачем писать о каком-то там протесте медиков, если мы поработали с подписантами - и они уже высекли себя? Зачем давать слово врачам, если самая правдивая правда - в телеграмме главы ХОГА?
Зачем писать о том, что каждый четвертый заболевший - медик, если можно писать о переизбытке средств защиты?
"Не нужно раскачивать лодку". Когда такое озвучивает чиновник - это плохой знак. Следующий уровень - "Удалите файл. Я сейчас вызову Национальную гвардию".
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