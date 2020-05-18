15:03  18 мая
Райгосадминистрации Киева получили новых руководителей
10:11  18 мая
Коронавирус в Украине: за сутки - 325 новых случаев
18:21  18 мая
Местные выборы: ЦИК разрешила голосовать не по месту прописки
UA | RU
UA | RU
Павел Федосенко Журналист [email protected]
18 мая 2020, 21:50 3

Пикет медиков в Харькове: Алексей Кучер решил поучить журналистов работать

Читайте також
українською мовою
18 мая 2020, 21:50 3
Читайте також українською мовою
"Почему не вышли, например, наши местные СМИ и не сказали на всю Украину: уважаемые коллеги, смотрите, Харьковская область — в лидерах, потому что мы первые подписали договор с НСЗУ - "экстренка" наша подписала — и первые наши врачи получили эти доплаты".
Фото: kharkivoda
"Почему не вышли, например, наши местные СМИ и не сказали на всю Украину: уважаемые коллеги, смотрите, Харьковская область — в лидерах, потому что мы первые подписали договор с НСЗУ - "экстренка" наша подписала — и первые наши врачи получили эти доплаты".

Это глава области Алексей Кучер сегодня решил поучить журналистов работать. Дескать, зачем писать о плохом, когда можно о хорошем?

Зачем писать о каком-то там протесте медиков, если мы поработали с подписантами - и они уже высекли себя? Зачем давать слово врачам, если самая правдивая правда - в телеграмме главы ХОГА?

Зачем писать о том, что каждый четвертый заболевший - медик, если можно писать о переизбытке средств защиты?

"Не нужно раскачивать лодку". Когда такое озвучивает чиновник - это плохой знак. Следующий уровень - "Удалите файл. Я сейчас вызову Национальную гвардию".


протест Харьков медики Харьковская область Алексей Кучер Павел Федосенко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 мая 2020, 22:18
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
15 мая 2020, 11:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Последние Популярные
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Все досье »