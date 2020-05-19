Львовские медики требуют убрать палатки политических партий из-под больниц
Медики Львова требуют убрать политические палатки из под лечебных учреждений.
Сегодня,19 мая, возле трех городских поликлиник, а также возле городской детской больницы "выросли" палатки с символикой партии "Европейская солидарность".
Об этом сообщает издание ZAXID.NET, пишет RegioNews.
Палатку разместили очень близко к поликлинике, поэтому мы попросили перенести ее, чтобы не было скопления людей и была соблюдена дистанция... Мы не считаем такие действия целесообразными, когда медработников вовлекают в общественное, политическое противостояние", – рассказал главный врач 5-й городской клинической поликлиники Борис Лемишко.
После того, как врачи сделали замечание партийным агитаторам о неуместности их работы возле медучреждений, палатки сразу же свернули.
Главные врачи Львова также обратились ко всем политическим партиям с призывом не "втягивать медиков в политическое противостояние ради поднятия собственных рейтингов".
...Очень просим: не превращайте территорию возле больниц на агитационные площадки и не обнадеживайте достаточно отчаявшихся врачей очередными обещаниями. Мы устали верить", - написали в коллективном обращении главные врачи львовских медучреждений.
Председатель фракции "Европейская солидарность" во Львовском городском совете Петр Адамик рассказал, что в партийных палатках, которые стояли под медучреждениями, собирали подписи за повышение зарплат для медиков.
"Потому что они все на передовой и много чего декларируется, но не выплачивается... Мы начали собирать подписи, чтобы люди поддержать медиков, а получили фидбэк о реальной ситуации в каждом заведении. Я думаю, что на ближайшей сессии городского совета сможем удивить наше медицинское руководство некоторыми вещами", - пояснил Адамик.
Петр Адамик добавил, что "не видит ничего плохого" в использовании партийной символики во время акций на помощь медикам. Он также отрицал факты нарушения карантина, потому что палатки – "это одиночные пикеты, и проблемы в них нет".
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