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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 мая 2020, 14:42 1

Львовские медики требуют убрать палатки политических партий из-под больниц

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19 мая 2020, 14:42 1
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Под медицинскими учреждениями на улицах Львова появились агитационные палатки политических сил
Фото: ZAXID.NET
Под медицинскими учреждениями на улицах Львова появились агитационные палатки политических сил

Медики Львова требуют убрать политические палатки из под лечебных учреждений.

Сегодня,19 мая, возле трех городских поликлиник, а также возле городской детской больницы "выросли" палатки с символикой партии "Европейская солидарность".

Об этом сообщает издание ZAXID.NET, пишет RegioNews.

Палатку разместили очень близко к поликлинике, поэтому мы попросили перенести ее, чтобы не было скопления людей и была соблюдена дистанция... Мы не считаем такие действия целесообразными, когда медработников вовлекают в общественное, политическое противостояние", – рассказал главный врач 5-й городской клинической поликлиники Борис Лемишко.

После того, как врачи сделали замечание партийным агитаторам о неуместности их работы возле медучреждений, палатки сразу же свернули.


Главные врачи Львова также обратились ко всем политическим партиям с призывом не "втягивать медиков в политическое противостояние ради поднятия собственных рейтингов".

...Очень просим: не превращайте территорию возле больниц на агитационные площадки и не обнадеживайте достаточно отчаявшихся врачей очередными обещаниями. Мы устали верить", - написали в коллективном обращении главные врачи львовских медучреждений.


Председатель фракции "Европейская солидарность" во Львовском городском совете Петр Адамик рассказал, что в партийных палатках, которые стояли под медучреждениями, собирали подписи за повышение зарплат для медиков.

"Потому что они все на передовой и много чего декларируется, но не выплачивается... Мы начали собирать подписи, чтобы люди поддержать медиков, а получили фидбэк о реальной ситуации в каждом заведении. Я думаю, что на ближайшей сессии городского совета сможем удивить наше медицинское руководство некоторыми вещами", - пояснил Адамик.

Петр Адамик добавил, что "не видит ничего плохого" в использовании партийной символики во время акций на помощь медикам. Он также отрицал факты нарушения карантина, потому что палатки – "это одиночные пикеты, и проблемы в них нет".

Читайте также: медики харьковской станции "скорой помощи" бастовали с требованием выплатить обещанные 300% надбавок и обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.


Львов медики врачи больницы Европейская солидарность агитация
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