В Киеве митинговали врачи психбольницы - требуют увеличить финансирование

Финансирование больницы сократили на две трети

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Финансирование больницы сократили на две трети

В Киеве на улице Телиги около 250 сотрудников психиатрической больницы "Психиатрия", что на Дорогожичах, устроили митинг вдоль дороги.

Об этом сообщают "Буквы", передает RegioNews.

Они выступают за трансформирование медицинской реформы, которая была запущена командой бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Несмотря на дождь, по Киеву прокатились протестные акции: врачам нечем кормить и лечить психбольных. На Дорогожичах работники клинической больницы "Психиатрия" стоят вдоль дороги под дождем, чтобы привлечь внимание власти к психическому здоровью людей в Украине", - говорится в сообщении.

По словам митингующих, выделяемых Национальной службой здоровья средств не хватает на закупку лекарств, не говоря уже об обеспечении питания, нормальных бытовых условий и заработной плате врачам и персоналу.

По словам главы больницы, в этом году учреждению выделили одну третью от прошлогоднего финансирования.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сказал о реформе Супрун, что "медики не понимают, как будут выживать". Он заявил, что необходимо срочно прекратить медреформу, из-за которой закрываются медицинские учреждения и увольняют медработников.

Напомним, ранее сообщалось, что врач-психиатр КНПКЛ "Психиатрия" города Киева на своей странице в Facebook откровенно рассказала о сокращении медперсонала и принуждения руководства подписывать приказы, про готовность персонала работать за минимальный оклад.