Коронавирус в Украине: за сутки - 325 новых случаев
По состоянию на 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за сутки подтверждено 325 новых случаев.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.
За сутки заболели 23 ребенка и 81 медработник, зафиксировано 21 летальный случай. Выздоровели 160 человек", - говорится в сообщении.
В стране подтверждено 18 616 случаев COVID-19, из них 5276 выздоровели, 535 умерли, среди них - 27 медработников.
В общем 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1355 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР. Болезнь подтверждено у 1324 ребенка и 3650 медиков. На амбулаторном лечении 12 745 пациентов, из них 1090 детей и 2988 медработников.
За период эпидемии нуждались в госпитализации 5871 человек, из них 234 ребенка и 662 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.
Пока коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 733 случаи (386 выздоровели);
- Волынская область — 625 случаев (150 выздоровели);
- Днепропетровская область — 843 случаи (95 выздоровели);
- Донецкая область — 131 случай (42 выздоровели);
- Житомирская область — 564 случаи (149 выздоровели);
- Закарпатская область — 901 случай (189 выздоровели);
- Запорожская область — 382 случая (185 выздоровели);
- Ивано-Франковская область — 1221 случай (513 выздоровели);
- Кировоградская область — 445 случаев (319 выздоровели);
- г. Киев — 2321 случай (224 выздоровели);
- Киевская обл. — 1224 (212 выздоровели);
- Кировоградская обл. — 445 (319 выздоровели);
- Луганская обл. — 42 (22 выздоровели);
- Львовская обл. — 1066 (206 выздоровели);
- Николаевская обл. — 262 (82 выздоровели);
- Одесская обл. — 764 (60 выздоровели);
- Полтавская обл. — 264 (189 выздоровели);
- Ровенская обл. — 1167 (353 выздоровели);
- Сумская обл. — 163 (89 выздоровели);
- Тернопольская обл. — 1081 (599 выздоровели);
- Харьковская обл. — 789 (147 выздоровели);
- Херсонская обл. — 168 (126 выздоровели);
- Хмельницкая обл. — 267 (67 выздоровели);
- Черкасская обл. — 372 (207 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 2713 (634 выздоровели);
- Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 18 мая 2020 года в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19.
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