Коронавирус уже в Харькове, а Минздрав молчит - нардеп

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали на днях в Харькове у замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, но в официальной статистике Минздрава облцентр не указан

Фото: objectiv.tv

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали на днях в Харькове у замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, но в официальной статистике Минздрава облцентр не указан

Как передает RegioNews, об этом сообщил депутат Харьковского городского совета, соучредитель "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк на своей странице в Facebook.

Как отмечает депутат, информация о Скоробогаче была подтверждена всеми еще 23 марта, но после возвращения из Европы он выходил на работу.

"Более того, по той информации, которая у меня есть - скорую ему вызывали непосредственно в здание облсовета на Сумской,64. То есть - он находился в Харькове и имел контакты в Харькове, в том числе - с медперсоналом, что очень важно", - написал Черняк.

Он задается вопросом, почему в статистике Минздрава по Харькову - ноль человек заболевших и каким образом замглавы облсовета был госпитализирован в Киев, кто осуществлял перевозку и каким протоколам МОЗ это отвечает?

Черняк отмечает, что всего несколько сотрудников аппарата облсовета были изолированы, а также была проведена дезинфекция кабинета, чего не скажешь о всем здании облсовета.

"Продолжаем. Кто установил круг его общения? По официальным данным несколько сотрудников аппарата облсовета были изолированы, а также была проведена дезинфекция кабинета. Кабинет - это ок, конечно. А как быть со всем зданием на Сумской,64?", - уточняет он.

Также по его словам, коронавирус у Скоробогача был подтвержден еще в субботу, 21 марта, но в СМИ эта информация попала только 23-го.

"В официальной статистике до сих пор по Харькову - тишина!", - заключил депутат.

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Напомним, вечером 20 марта выявили коронавирус у жены заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача - Виктории, которая вернулась из Франции, но в Харьков не приезжала.

Позже госпитализировали и ее супруга. Спустя несколько дней стало известно, что Владимир также болен коронавирусом. При этом после возвращения из Европы он приезжал в Харьков и ходил на работу в облсовет. Семья Скоробагачей проходит лечение в киевской клинике.

23 марта в здание Харьковского областного совета, что по ул. Сумская, 64, нагрянули сотрудники санэпидслужбы для проведения дезинфекции - провели дезенфекцию помещений и документов.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19