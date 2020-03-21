На Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации

В Харьковской области из-за угрозы распространения коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Харьковская ОГА

В Харьковской области из-за угрозы распространения коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОГА.

О введении чрезвычайной ситуации в городе сообщил глава ОГА Алексей Кучер по итогам заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности.

"В связи с тем, что у жительницы Харькова, которая сейчас находится в Киеве, был подтвержден коронавирус, предлагается ввести сегодня режим чрезвычайной ситуации в регионе", — сказал Кучер во время заседания.

Управлению развития транспортной инфраструктуры ХОГА поручено проанализировать вопрос о возможности полной остановки общественных перевозок в области и разработать порядок действий в таком случае.

В то же время глава ОГА заверил, что объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, вопрос подвоза работников этих предприятий будет решен.

Руководители районов, которые граничат с Луганской и Донецкой областями должны подготовить план действий в случае запрета пересечения границы.

20 марта стало известно, что коронавирусом заболела жена заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, которая недавно вернулась из-за границы.

Напомним, что первые случаи коронавируса зафиксировали в Луцке, в городе Залещики Тернопольской области и Львове

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