На Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОГА.
О введении чрезвычайной ситуации в городе сообщил глава ОГА Алексей Кучер по итогам заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности.
"В связи с тем, что у жительницы Харькова, которая сейчас находится в Киеве, был подтвержден коронавирус, предлагается ввести сегодня режим чрезвычайной ситуации в регионе", — сказал Кучер во время заседания.
Управлению развития транспортной инфраструктуры ХОГА поручено проанализировать вопрос о возможности полной остановки общественных перевозок в области и разработать порядок действий в таком случае.
В то же время глава ОГА заверил, что объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, вопрос подвоза работников этих предприятий будет решен.
Руководители районов, которые граничат с Луганской и Донецкой областями должны подготовить план действий в случае запрета пересечения границы.
20 марта стало известно, что коронавирусом заболела жена заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, которая недавно вернулась из-за границы.
Напомним, что первые случаи коронавируса зафиксировали в Луцке, в городе Залещики Тернопольской области и Львове
- 20:50 21 марта Нардепа Шахова, у котрого диагностировали коронавирус, госпитализировали
- 20:17 21 марта В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса - Кличко
- 19:43 21 марта На Донбассе временно прекращается пропуск через линию разграничения
- 19:20 21 марта Кернес заявил, что у губернатора Кучера "завелась звездная болезнь" и посоветовал "не трогать глаза, нос и рот руками"
- 18:37 21 марта Одесский Привоз не закрылся на карантин
- 18:20 21 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:20 21 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру