Из-за "коронавирусного" чиновника в Харьковском облсовете провели дезинфекцию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГородХ.
Так, санэпидслужба провела дезенфекцию помещений и документов.
"Часть сотрудников будет работать дистанционно, других отправили в строгую изоляцию", - отметили в пресс-службе облсовета.
По словам главы депутатского корпуса Сергея Чернова, на данный момент решается вопрос о работе постоянных комиссий в онлайн-режиме, а также изучаются возможности проведения пленарных заседаний.
"Вопросы решаются в скайп-формате с работниками исполнительного аппарата, продолжается подготовка договорной документации, оцениваются проекты областного конкурса "Разом в майбутнє"", - подчеркнули в облсовете.
Напомним, что вечером 20 марта выявили коронавирус у жены заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача - Виктории, которая вернулась из Франции, но в Харьков не приезжала.
Позже госпитализировали и ее супруга. Спустя несколько дней стало известно, что Владимир также болен коронавирусом. При этом после возвращения из Европы он приезжал в Харьков и ходил на работу в облсовет. Семья Скоробагачей проходит лечение в киевской клинике.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации.
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