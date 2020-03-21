Коронавирус: заболела жена чиновника Харьковского облсовета

20 марта стало известно, что коронавирусом заболела супруга заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, которая недавно вернулась из-за границы

20 марта стало известно, что коронавирусом заболела супруга заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, которая недавно вернулась из-за границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo. Харьков.

В комментарии журналистам пресс-секретарь политика Виктория Петрухина подтвердила факт заражения 37-летней Виктории Скоробагач.

"Она дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Вчера еще раз сдала тест", – сказала пресс-секретарь.

Заболевшая недавно вернулась в Украину из-за границы. Женщина находится в Киеве, в Харьков она не приезжала.

В то же время, как отметила Петрухина, самого Скоробагача вчера госпитализировали в Киеве, у него ухудшилось самочувствие. Тест не подтвердил у замглавы облсовета наличие коронавирус, однако 20 марта он еще раз сдал анализы.

Ранее сообщалось, что во Львове зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Напомним, что Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

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