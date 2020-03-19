Кернес і Ко розкритикували губернатора Харковщини і заявили, що боротимуться з коронавірусом самі

Харківський міський голова Геннадій Кернес звинувачує голову Харківської ОДА Олексія Кучера в тому, що той не зміг забезпечити участь у зустрічі антикризового штабу Харківщини великих і шанованих в області бізнесменів

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Харківський міський голова Геннадій Кернес звинувачує голову Харківської ОДА Олексія Кучера в тому, що той не зміг забезпечити участь у зустрічі антикризового штабу Харківщини великих і шанованих в області бізнесменів

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Так, сьогодні, 19 березня відбулося засідання антикризового штабу Харківщини, який був створений з метою боротьби з коронавірусом. За словами Кернеса, губернатор Харківської області від боротьби з коронавірусом самоусунувся і на зустріч не прийшов.

"Він просто взяв, та і не прийшов на зустріч з великим бізнесом міста, з почесними громадянами Харкова, з людьми, які готові в цій складній ситуації допомагати в боротьбі з COVID-19. Не прийшов, хоча про цю зустріч ми – Олександр Ярославський, я і Кучер – домовилися буквально позавчора...Мало того, що не прийшов сам, так і не зміг забезпечити участь у цій зустрічі великих і шанованих в області бізнесменів", - написав він.

Кернес заявив, що і без губернатора зустріч все одно відбулася і присутні змогли домовитися про спільну роботу.

"Всі розуміють небезпеку коронавіруса і всі готові надавати допомогу – хто грошима, хто організаційними або іншими своїми можливостями. Хто і скільки – стане зрозуміло завтра, але вже сьогодні можу сказати, що Олександр Ярославський витратить на боротьбу з коронавірусом в Харкові три мільйони доларів", - заявив мер.

Крім того Кернес опублікував ще один пост в Telegram-каналі, але після його видалив. У повідомленні він заявив, що робота антикризового штабу – це заслуга його і бізнесмена Олександра Ярославського.

"Про антикризовий штаб, який сьогодні запрацював. Це наша з Ярославським ініціатива, до якої долучилися всі, хто приймає рішення, вкладається в Харків, не бачить себе поза ситуації. Я, як міський голова, закумулював головні соціальні та медичні потреби Харкова, які потрібно закрити для профілактики, входу в епідемію і перемоги над вірусом", - написав Кернес.

Раніше повідомлялося, що станом на четвер, 19 березня, в Харкові 22 людини на самоізоляції через коронавірус.

Варто нагадати, що в Харкові у зв'язку з карантином зупинилася робота метрополітену, а також обмежено рух громадського транспорту. Зазначимо, що спочатку Кернес був проти закриття метро.

Раніше Кернесу довелося скоритися і закрити школи і садки на карантин.

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