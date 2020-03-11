В Харькове не приняли решение о вводе карантина

В Харькове пока не приняли решение о введении карантина из-за коронавируса

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В Харькове пока не приняли решение о введении карантина из-за коронавируса

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, передает RegioNews со ссылкой на Status quo.

По его словам, решение о введении карантина будет приниматься завтра, 12 марта.

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Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире.

Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.