У Харкові не прийняли рішення про введення карантину

У Харкові поки не прийняли рішення про введення карантину через коронавірус

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У Харкові поки не прийняли рішення про введення карантину через коронавірус

Про це повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, передає RegioNews з посиланням на Status quo.

За його словами, рішення про введення карантину буде прийматися завтра, 12 березня.

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