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11 березня 2020, 18:31 4

У Харкові не прийняли рішення про введення карантину

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11 березня 2020, 18:31 4
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У Харкові поки не прийняли рішення про введення карантину через коронавірус
Фото: pexels
У Харкові поки не прийняли рішення про введення карантину через коронавірус

Про це повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, передає RegioNews з посиланням на Status quo.

За його словами, рішення про введення карантину буде прийматися завтра, 12 березня.

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Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв'язку з поширенням коронавіруса в світі

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавіруса у світі.

Частина пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити в разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Кабмін виділяє на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.


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