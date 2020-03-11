У Харкові не прийняли рішення про введення карантину
Про це повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, передає RegioNews з посиланням на Status quo.
За його словами, рішення про введення карантину буде прийматися завтра, 12 березня.
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Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавіруса у світі.
Частина пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити в разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.
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