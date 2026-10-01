Правительство перешло в режим максимальной экономии: что заявил Корецкий

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Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство перешло в режим максимальной экономии и отложило все первоочередные расходы. В то же время, по его словам, этих мер недостаточно

Об этом он написал в телеграмме, передает RegioNews.

Говорит, Украине критически необходимо финансирование от международных партнеров, напрямую зависящее от выполнения взятых государством обязательств.

По словам премьера, речь идет о двух блоках – правительственных решениях и законодательных изменениях. На заседании правительства было принято еще четыре решения в рамках этих обязательств.

Таким образом, из 42 запланированных правительственных решений уже исполнено 17. Остальное, по словам Корецкого, необходимо завершить до 15 октября.

Премьер подчеркнул, что в ближайшие две недели должны быть использованы для ускорения работы. Он также призвал контролировать выполнение каждого решения, поскольку задержки могут повлиять на обороноспособность и устойчивость государства.

Корецкий также поблагодарил народных депутатов за работу над необходимыми законопроектами и отметил важность дальнейшего сотрудничества правительства и парламента.

Напомним, по данным министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко, каждый час воздушной тревоги, во время которого предприятия вынуждены останавливать работу, обходится экономике Украины примерно в $45 млн.

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