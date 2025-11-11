18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 22:59

Уряд не підтримав підвищення зарплат вчителям: що відомо

11 листопада 2025, 22:59
Кабінет міністрів України не включив до проєкту Державного бюджету-2026 правку про підвищення заробітних плат педагогам до рівня трьох мінімальних зарплат. Цю норму раніше схвалили профільний та бюджетний комітети Верховної Ради

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак, передає RegioNews.

"Кабмін не включив ці правки до свого проєкту бюджету, обмежившись загальною ремаркою про можливість їх подальшого розгляду", — написав Бабак у Telegram.

За його словами, рішення уряду не вносити зміни до проєкту бюджету він вважає "зволіканням, на яке немає часу", адже професія вчителя втрачає привабливість для молоді, а досвідчені педагоги залишають школу.

"Чи маємо ми цей час на подальший розгляд, якщо молодь вже не хоче йти в професію, як і більшість педагогів із великим стажем, які вже змінюють роботу", — додав він.

Раніше Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету на 2026 рік. Згідно з документом, доходи бюджету становитимуть 2,4 трильйона гривень, а видатки — 4,8 трильйона гривень. Найбільші кошти, як і цього року, передбачені на оборону та безпеку — 2,8 трильйона гривень, що складає понад 27% ВВП.

зарплати учителя
