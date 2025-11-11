В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру

У жовтні 2025 року споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 15,6% у порівнянні з жовтнем 2024 року

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України, передає RegioNews.

Найбільше подорожчали:

м’ясо та м’ясопродукти — на 25,2%

молоко — на 17,7%

олія соняшникова — на 26%

яйця — на 41,9%

Водночас деякі продукти подешевшали:

овочі — на 21,5%

фрукти — на 22,1%

цукор — на 6,6%

Загалом за рік рівень споживчих цін в Україні зріс на 10,9%.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.