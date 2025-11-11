18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 20:58

В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру

11 листопада 2025, 20:58
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У жовтні 2025 року споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 15,6% у порівнянні з жовтнем 2024 року

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України, передає RegioNews.

Найбільше подорожчали:

  • м’ясо та м’ясопродукти — на 25,2%
  • молоко — на 17,7%
  • олія соняшникова — на 26%
  • яйця — на 41,9%

Водночас деякі продукти подешевшали:

  • овочі — на 21,5%
  • фрукти — на 22,1%
  • цукор — на 6,6%

Загалом за рік рівень споживчих цін в Україні зріс на 10,9%.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
продукти ціна інфляція
В Україні може подорожчати дизельне пальне: експерт назвав ціну
11 листопада 2025, 17:30
В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 15:39
Молочні продукти "на вагу золота": які ціни в Україні на кефір, сметану та молоко
08 листопада 2025, 22:20
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
У Болгарії залишився бензин лише на місяць через санкції США проти "Лукойла": подробиці
11 листопада 2025, 21:27
Одеса під масштабною атакою дронів: у місті лунають вибухи
11 листопада 2025, 20:47
Відключення світла в Україні: 12 листопада запроваджують обмеження споживання електроенергії
11 листопада 2025, 20:33
Кабмін розпустив наглядову раду "Енергоатому": чекають на терміновий аудит
11 листопада 2025, 20:26
Новий рівень бізнесу у Запоріжжі: МАФи на даху кінотеатру
11 листопада 2025, 19:59
У Запоріжжі зловмисники вкрали гуманітарну допомогу на 8 мільйонів: що відомо
11 листопада 2025, 19:50
На фронті спалахнула смертельна хвороба: яка причина
11 листопада 2025, 19:46
Українські військові здаються у полон в Покровську, тому що утримувати позиції нереально – ЗМІ
11 листопада 2025, 19:44
На Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач: багатотисячне місто залишилося без світла та води
11 листопада 2025, 19:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »