В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
У жовтні 2025 року споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 15,6% у порівнянні з жовтнем 2024 року
Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України, передає RegioNews.
Найбільше подорожчали:
- м’ясо та м’ясопродукти — на 25,2%
- молоко — на 17,7%
- олія соняшникова — на 26%
- яйця — на 41,9%
Водночас деякі продукти подешевшали:
- овочі — на 21,5%
- фрукти — на 22,1%
- цукор — на 6,6%
Загалом за рік рівень споживчих цін в Україні зріс на 10,9%.
Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.
