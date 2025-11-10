Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова оплатить "ПриватБанку" более $3 млрд

Высокий суд Англии принял решение в пользу государственного ПриватБанка по делу против его бывших владельцев — бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова

Об этом сообщила пресс-служба банка 10 ноября, передает RegioNews.

Согласно решению суда, эксвладельцы должны выплатить "ПриватБанку" более $3 млрд в виде компенсации убытков и судебных издержек. Это включает:

$1,762 млрд — основная сумма ущерба,

$1,19 млрд - проценты,

почти $100 млн – авансовый платеж для покрытия расходов банка.

В банке отметили, что Коломойский и Боголюбов просили суд разрешить апелляцию и приостановить исполнение решения, однако оба ходатайства были отклонены. Таким образом все суммы должны быть уплачены до 24 ноября 2025 года. В случае неуплаты на долг будут начисляться проценты.

"Если эти суммы не будут уплачены добровольно, ПриватБанк безотлагательно начнет процесс принудительного взыскания — за счет активов бывших собственников", — заявили в банке.

Активы Коломойского и Боголюбова с 2017 года находятся под приказом о всемирном аресте.

ПриватБанк назвал это решение победой, подтверждающей обоснованность и последовательность действий банка в борьбе за возврат украденных средств.

Как известно, ПриватБанк — крупнейший коммерческий банк Украины, национализированный 19 декабря 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн.

Судебные споры с бывшими собственниками продолжаются с 2017 года, когда банк подал иск в Высокий суд Лондона, обвиняя Коломойского и Боголюбова в выводе более $1,9 млрд из-за фиктивных кредитов.

Игорь Коломойский находится под арестом с сентября 2023 года по подозрению в мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях.

Оба бизнесмена находятся под украинскими санкциями с февраля 2024 года.