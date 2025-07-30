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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт ПриватБанка.

"Это судебное решение является полной победой для Банка, который был национализирован украинским правительством в декабре 2016 года.

В судебном решении Высокий суд Лондона признал, что эти два человека незаконно присвоили почти 2 млрд дол. США средств Банка с помощью "очень сложной схемы перекредитования, действовавшей в интересах Физических лиц-ответчиков [то есть Коломойского и Боголюбова ]".

Отклонив утверждение Коломойского и Боголюбова о том, что не было "никакого доказательства", которое бы связывало бывших владельцев Банка с этими трансакциями, судья Трауэр установил, что их возражения "полностью построены на нечестной почве". Судья также установил, что Коломойский "кажется, считал себя выше закона" и что "нечестным со стороны господина Боголюбова" было использовать вводящие в заблуждение документы, чтобы дистанцироваться от мошенничества.

Полная сумма обязательства бывших собственников перед Банком еще предстоит определена, но ввиду того, что суд удовлетворил требования Банка в полном объеме, они, вероятно, будут обязаны выплатить более 1,7 млрд долларов США.

Напомним, недавно НАБУ завершило дело Коломойского. Как известно, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат.