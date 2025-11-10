19:59  10 листопада
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2025, 19:22

Високий суд Англії зобов’язав Коломойського та Боголюбова сплатити "ПриватБанку" понад $3 млрд

10 листопада 2025, 19:22
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Високий суд Англії ухвалив рішення на користь державного «ПриватБанку» у справі проти його колишніх власників — бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова

Про це повідомила пресслужба банку 10 листопада, передає RegioNews.

Згідно з рішенням суду, ексвласники мають виплатити "ПриватБанку" понад $3 млрд у вигляді компенсації збитків і судових витрат. Це включає:

  • $1,762 млрд — основна сума збитків,
  • $1,19 млрд — відсотки,
  • майже $100 млн — авансовий платіж для покриття витрат банку.

У банку зазначили, що Коломойський і Боголюбов просили суд дозволити апеляцію та призупинити виконання рішення, однак обидва клопотання були відхилені. Таким чином, усі суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року. У разі несплати на борг нараховуватимуться відсотки.

"Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, "ПриватБанк” невідкладно розпочне процес примусового стягнення — за рахунок активів колишніх власників", — заявили в банку.

Активи Коломойського та Боголюбова з 2017 року перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт.

"ПриватБанк" назвав це рішення "перемогою, що підтверджує обґрунтованість і послідовність дій банку у боротьбі за повернення вкрадених коштів".

Як відомо, "ПриватБанк" — найбільший комерційний банк України, націоналізований 19 грудня 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн.

Судові спори з колишніми власниками тривають із 2017 року, коли банк подав позов до Високого суду Лондона, звинувачуючи Коломойського і Боголюбова у виведенні понад $1,9 млрд через фіктивні кредити.

Ігор Коломойський перебуває під арештом із вересня 2023 року за підозрою у шахрайстві, відмиванні коштів та інших злочинах.

Обидва бізнесмени перебувають під українськими санкціями з лютого 2024 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Приватбанк Коломойський Ігор Валерійович Боголюбов Геннадій
Сервіс Приват24 тимчасово не працює: проблеми з платежами та банкоматами
22 серпня 2025, 14:36
ПриватБанк виграв багатомільярдний судовий процес проти колишніх власників
30 липня 2025, 14:40
НАБУ завершило справу Коломойського: що стало відомо про схеми бізнесмена
23 липня 2025, 16:17
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Правоохоронці затримали підозрюваного у привласненні активів НПЗ на майже 6 млрд грн
10 листопада 2025, 21:56
Відомий в Україні виробник залізної руди зупинив виробництво через російські обстріли
10 листопада 2025, 21:47
На Прикарпатті затримали чоловіка, який "замінував" адмінбудівлю
10 листопада 2025, 21:45
У Києві 15-річного хлопця побили лопатою - відео
10 листопада 2025, 21:32
Затримали українських військових, які торгували боєприпасами: що відомо
10 листопада 2025, 21:25
Саркозі звільнили з в’язниці після 20 днів ув’язнення: колишній президент Франції перебуватиме під наглядом
10 листопада 2025, 21:17
РФ стягує 150 тис. військових до Донеччини: Путін готує "вирішальний маневр" у Покровську
10 листопада 2025, 21:16
Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі"
10 листопада 2025, 21:05
У Харкові підлітка затримали за підпали на залізниці: хотів "легких грошей"
10 листопада 2025, 20:55
ТЕС "Центренерго" відновлюють після російських ударів
10 листопада 2025, 20:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »