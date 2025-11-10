Високий суд Англії зобов’язав Коломойського та Боголюбова сплатити "ПриватБанку" понад $3 млрд

Високий суд Англії ухвалив рішення на користь державного «ПриватБанку» у справі проти його колишніх власників — бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова

Про це повідомила пресслужба банку 10 листопада, передає RegioNews.

Згідно з рішенням суду, ексвласники мають виплатити "ПриватБанку" понад $3 млрд у вигляді компенсації збитків і судових витрат. Це включає:

$1,762 млрд — основна сума збитків,

$1,19 млрд — відсотки,

майже $100 млн — авансовий платіж для покриття витрат банку.

У банку зазначили, що Коломойський і Боголюбов просили суд дозволити апеляцію та призупинити виконання рішення, однак обидва клопотання були відхилені. Таким чином, усі суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року. У разі несплати на борг нараховуватимуться відсотки.

"Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, "ПриватБанк” невідкладно розпочне процес примусового стягнення — за рахунок активів колишніх власників", — заявили в банку.

Активи Коломойського та Боголюбова з 2017 року перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт.

"ПриватБанк" назвав це рішення "перемогою, що підтверджує обґрунтованість і послідовність дій банку у боротьбі за повернення вкрадених коштів".

Як відомо, "ПриватБанк" — найбільший комерційний банк України, націоналізований 19 грудня 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн.

Судові спори з колишніми власниками тривають із 2017 року, коли банк подав позов до Високого суду Лондона, звинувачуючи Коломойського і Боголюбова у виведенні понад $1,9 млрд через фіктивні кредити.

Ігор Коломойський перебуває під арештом із вересня 2023 року за підозрою у шахрайстві, відмиванні коштів та інших злочинах.

Обидва бізнесмени перебувають під українськими санкціями з лютого 2024 року.