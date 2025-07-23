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23 июля 2025, 16:17

НАБУ завершило дело Коломойского: что стало известно о схемах бизнесмена

23 июля 2025, 16:17
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Фото: Суспільне
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Правоохранители завершили расследование по ПриватБанку. Они отметили, что речь идет о завладении

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в январе-марте конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для того чтобы это сделать, банк обязали искусственно выплатить подконтрольной компании 9,2 миллиарда гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

После этого часть суммы в размере 446 миллионов гривен с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. Тогда деньги пришли на счет бенефициара, а дальше он внес эту сумму в уставный капитал ПриватБанка.

Среди подозреваемых НАБУ называет:

  • бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы;
  • бывший Председатель Правления ПриватБанка;
  • бывший заместитель руководителя направления – директор Департамента межбанковского диллинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;
  • эксзаместитель Председателя Правления ПриватБанка – директор казначейства;
  • эксначальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;
  • эксзаместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.

"Напомним, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экспосадовцам банка о подозрении в растрате свыше 136 млн грн из-за схемы страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 млн долл. США (около 8,2 млрд грн) через аккредитив инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнилось еще одной растратой в размере 85,2 млн грн. Дело ПриватБанка является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов", - говорят в НАБУ.

Напомним, бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский находится в СИЗО с 2023 года. Тогда ему назначили меру пресечения из-за подозрения в мошенничестве и отмывании средств.

Уже 6 мая 2025 года ему продлили меру пресечения по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко. По данным следствия, Коломойский по мотивам личной мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Кроме того, адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения. 29 августа судом была отменена мера пресечения по одному из дел. Речь идет о залоге в размере 1,877 миллиарда гривен. Однако бизнесмен остался в СИЗО, поскольку есть мера пресечения по другому делу.

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