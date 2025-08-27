Нацбанк перестав друкувати 100 і 200 гривень

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді Нацбанку на запит Економічної правди.

Зазначається, що обсяг випуску нових 100-гривневих банкнот скоротився після початку повномасштабної війни: якщо у 2021 році їх надрукували близько 240 млн штук, то у 2022-2023 роках – по 25 млн штук. Від початку 2024 року і до 25 серпня 2025 року нових банкнот цього номіналу Нацбанк не друкував.

Водночас 200-гривневі банкноти НБУ не друкує від початку 2023 року, хоча у 2022 році надрукував 370 млн штук, а у 2021-му – 110 млн штук.

Нагадаємо, до Дня Незалежності Нацбанк випустив оновлену банкноту 20 грн із написом: "Слава Україні!". Також у відомстві нагадали, що усі банкноти номіналом 20 гривень, незалежно від року виготовлення, залишатимуться дійсними платіжними засобами і перебуватимуть в обігу одночасно.