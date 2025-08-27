10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 17:48

Нацбанк перестав друкувати 100 і 200 гривень

27 серпня 2025, 17:48
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національний банк України тривалий час не друкував нових банкнот номіналом 100 та 200 гривень

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді Нацбанку на запит Економічної правди.

Зазначається, що обсяг випуску нових 100-гривневих банкнот скоротився після початку повномасштабної війни: якщо у 2021 році їх надрукували близько 240 млн штук, то у 2022-2023 роках – по 25 млн штук. Від початку 2024 року і до 25 серпня 2025 року нових банкнот цього номіналу Нацбанк не друкував.

Водночас 200-гривневі банкноти НБУ не друкує від початку 2023 року, хоча у 2022 році надрукував 370 млн штук, а у 2021-му – 110 млн штук.

Нагадаємо, до Дня Незалежності Нацбанк випустив оновлену банкноту 20 грн із написом: "Слава Україні!". Також у відомстві нагадали, що усі банкноти номіналом 20 гривень, незалежно від року виготовлення, залишатимуться дійсними платіжними засобами і перебуватимуть в обігу одночасно.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НБУ Нацбанк банкнота гроші економіка
Туристичний збір: хто з регіонів України сплатив найбільше
26 серпня 2025, 19:31
Державі передано понад 2,6 млрд грн конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up"
26 серпня 2025, 15:08
Бізнес-спільнота звернулася до уряду з пропозиціями щодо змін у Програмі дій 2025–2026
26 серпня 2025, 14:30
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Азербайджан підтримав територіальну цілісність України
27 серпня 2025, 18:55
На Дніпропетровщині викрили посадовця, який вимагав 40 тис грн за стягнення аліментів
27 серпня 2025, 18:48
Прикордонники розповіли, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон
27 серпня 2025, 18:42
У Тернополі лікар вимагав у військовослужбовця 11 000 гривень за безоплатну медичну послугу
27 серпня 2025, 18:27
На Житомирщині шукають свідків ДТП, в якій травмувалося дев’ятеро людей
27 серпня 2025, 18:23
Притиснув ковшем трактора до стіни: на Волині судитимуть чоловіка за смерть 58-річної працівниці ферми
27 серпня 2025, 18:07
Мобілізувати треба було відразу з 18 років - зараз мали б зовсім іншу армію, - Безугла
27 серпня 2025, 17:43
На Тернопільщині збудують завод з рафінації олії
27 серпня 2025, 17:35
55-річний житель Дніпропетровщини через неприязнь завдав численних ударів собаці: справу скеровано до суду
27 серпня 2025, 17:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »