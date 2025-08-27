"Нова пошта" змінила правила доставки до США

фото: Нова пошта

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Економічну правду.

Як повідомили у компанії, із 29 серпня 2025 року указом Президента США скасовано пільговий безмитний поріг у розмірі 800 доларів США (так званий "de minimis"). Раніше цей поріг застосовувався при імпорті до США товарів для особистого користування, а також будь-яких товарів, придбаних за кордоном в іноземних інтернет-магазинах та на маркетплейсах.

Відповідно до нових правил, усі міжнародні відправлення, що імпортуються до США, підлягатимуть нарахуванню митних платежів та податків, незалежно від їхньої вартості.

У компанії кажуть, що це може призвести до збільшення часу митного оформлення та виникнення додаткових витрат для одержувачів у США.

Розмір мита для товарів походженням з України встановлений у розмірі 10%.

Нагадаємо, "Нова пошта" скоротить майже 3 тисячі працівників до кінця 2025 року. Станом на зараз компанія має понад 12 тис. відділень, 27 тис. поштоматів і щомісяця обслуговує понад 11 млн клієнтів.