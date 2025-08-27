10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 16:35

"Нова пошта" змінила правила доставки до США

27 серпня 2025, 16:35
Читайте также на русском языке
фото: Нова пошта
Читайте также
на русском языке

Компанія "Нова пошта" оновила правила доставки до Сполучених Штатів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Економічну правду.

Як повідомили у компанії, із 29 серпня 2025 року указом Президента США скасовано пільговий безмитний поріг у розмірі 800 доларів США (так званий "de minimis"). Раніше цей поріг застосовувався при імпорті до США товарів для особистого користування, а також будь-яких товарів, придбаних за кордоном в іноземних інтернет-магазинах та на маркетплейсах.

Відповідно до нових правил, усі міжнародні відправлення, що імпортуються до США, підлягатимуть нарахуванню митних платежів та податків, незалежно від їхньої вартості.

У компанії кажуть, що це може призвести до збільшення часу митного оформлення та виникнення додаткових витрат для одержувачів у США.

Розмір мита для товарів походженням з України встановлений у розмірі 10%.

Нагадаємо, "Нова пошта" скоротить майже 3 тисячі працівників до кінця 2025 року. Станом на зараз компанія має понад 12 тис. відділень, 27 тис. поштоматів і щомісяця обслуговує понад 11 млн клієнтів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США економіка послуги доставка Нова пошта
США хочуть добитися завершення війни в Україні до кінця року
26 серпня 2025, 22:29
Туристичний збір: хто з регіонів України сплатив найбільше
26 серпня 2025, 19:31
Бізнес-спільнота звернулася до уряду з пропозиціями щодо змін у Програмі дій 2025–2026
26 серпня 2025, 14:30
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
55-річний житель Дніпропетровщини через неприязнь завдав численних ударів собаці: справу скеровано до суду
27 серпня 2025, 17:12
Одна з політичних партій вирішила саморозпуститися
27 серпня 2025, 16:59
Житель Дніпра очолив злочинну організацію, яка заволодіння понад 70 млн грн агропідприємств
27 серпня 2025, 16:52
На Рівненщині чоловік за $6500 інструктував "клієнтів" призовного віку для перетину кордону
27 серпня 2025, 16:27
Хлопці 18-22 років зможуть виїжджати з України вже завтра - постанова Кабміну
27 серпня 2025, 15:54
На Прикарпатті у горах виявили людський скелет
27 серпня 2025, 15:45
Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад: що відомо
27 серпня 2025, 15:37
На Хмельниччині держава відновила контроль над 20 тис. га цінних земель на 1,8 млрд грн
27 серпня 2025, 15:30
Україна реформує соцвиплати: що зміниться з 2026 року
27 серпня 2025, 15:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »