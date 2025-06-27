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27 июня 2025, 17:34

"Новая почта" сократит почти 3 тысячи работников к концу 2025 года

27 июня 2025, 17:34
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фото: иллюстративное
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В то же время анализируется эффективность офисного персонала

Об этом говорится в документах ЕБРР, предоставленных в мае 2025 года, которые цитирует "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Один из крупнейших логистических работодателей Украины – компания "Новая почта" планирует сократить около 2 900 работников, что составляет ориентировочно 10% ее персонала.

По информации Forbes Ukraine, параллельно в компании анализируют эффективность работы 7000 офисных сотрудников. Половину из них могут перевести на другие должности или уволить. Известно также, что свой пост покинула менеджер, ответственная за репутационное направление.

В августе 2024 года "Новая почта" получила кредит от ЕБРР на 70 млн. евро. Сейчас банк рассматривает возможность предоставления нового займа – до 50 млн евро. Общая стоимость будущего проекта – более 69 млн.

Компания имеет более 12 тысяч. отделений, 27 тыс. почтоматов и ежемесячно обслуживает более 11 млн клиентов. В 2024 году она была шестой по размеру работодателем в Украине с более чем 34 тыс. работников.

Ранее сообщалось, житель Полтавы, торговавший оружием через "Новую почту", признал вину и избежал тюрьмы.

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