"Новая почта" сократит почти 3 тысячи работников к концу 2025 года
В то же время анализируется эффективность офисного персонала
Об этом говорится в документах ЕБРР, предоставленных в мае 2025 года, которые цитирует "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.
Один из крупнейших логистических работодателей Украины – компания "Новая почта" планирует сократить около 2 900 работников, что составляет ориентировочно 10% ее персонала.
По информации Forbes Ukraine, параллельно в компании анализируют эффективность работы 7000 офисных сотрудников. Половину из них могут перевести на другие должности или уволить. Известно также, что свой пост покинула менеджер, ответственная за репутационное направление.
В августе 2024 года "Новая почта" получила кредит от ЕБРР на 70 млн. евро. Сейчас банк рассматривает возможность предоставления нового займа – до 50 млн евро. Общая стоимость будущего проекта – более 69 млн.
Компания имеет более 12 тысяч. отделений, 27 тыс. почтоматов и ежемесячно обслуживает более 11 млн клиентов. В 2024 году она была шестой по размеру работодателем в Украине с более чем 34 тыс. работников.
Ранее сообщалось, житель Полтавы, торговавший оружием через "Новую почту", признал вину и избежал тюрьмы.