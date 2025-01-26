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Оператор ГТС України протягом п'яти років сплачував по майже 10 млрд грн на рік "Нафтогазу" (загалом 48 млрд грн). Однак незрозуміло, де ці гроші зараз, адже "Нафтогаз" не відображав їх у своїх доходах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Главком".

За даними видання, в середині січня відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування порушень закону при формуванні цін та тарифів у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як розповів голова ТСК, нардеп Олексій Кучеренко, протягом 2020-2024 років Оператор газотранспортної системи України сплачував "Нафтогазу" близько 30% всієї виручки від транзиту. За п'ять років це склало близько 48 млрд грн. Оле ці кошти не були відображені у доходах і прибутках "Нафтогазу".

Депутати з ТЦК мають підозри, що "Нафтогаз" приховав ці кошти, тому ТСК ухвалила рішення про розслідування.

Як зазначається у публікації, звіти аудиторської перевірки фінансової звітності "Нафтогазу" за 2020 рік свідчать, що майже всі 48 млрд грн газовий монополіст отримав протягом одного 2020 року як відшкодування за нібито недоотримані доходи "Нафтогазу" за попередні роки. З аудиторського звіту Оператора ГТС за 2020 рік стає відомо, що компанія була зобов’язана щороку виплачувати із власних доходів 9,6 млрд грн протягом 2020-2024 років для "Нафтогазу" (за 5 років – 48 млрд грн), тому що це було встановлено регуляторними актами НКРЕКП.

"У ТСК викликало підозру те, що за рік до появи згаданих аудиторських звітів, тобто у 2019 році, у ході публічних обговорень тарифів для транзиту газу, проведених державним регулятором, жодним чином не згадувалось про необхідність щорічно сплачувати для "Нафтогазу" 9,6 млрд грн", - йдеться у статті.

Тепер ТСК намагається з’ясувати у НКРЕКП, чому виникла необхідність платити "Нафтогазу" зазначені суми. Видання також зауважує, що Міжнародний валютний фонд у 2021 році наголошував на неправомірності переведення такої величезної суми – 48 млрд грн – Оператором ГТС на рахунки "Нафтогазу". У меморандумі з МВФ від 8 листопада 2021 року українська сторона брала на себе зобовʼязання припинити такі виплати Оператора ГТС "Нафтогазу". Але це зобов’язання не було виконане. Також наголошується, що "Нафтогаз" не включив ці кошти у свій дохід, що й було виявлено в аудиторській звітності компанії.

Депутати переконані, що ці масштабні зловживання сталися через грубі порушення законодавства державним регулятором – НКРЕКП.

"Дивним видається і те, що у грудні 2024 року голова НАК "Нафтогаз України" вперше за всю історію незалежної України, сам залишив посаду. Олексій Чернишов проміняв нафтогазовий бізнес держави, за який завжди велася запекла боротьба між різними групами впливу у владі, на нову малозрозуміло посаду в уряді – він став міністром єдності. Стався цей перехід у розпал опалювального сезону. Схоже, топменеджер просто не захотів відповідати за рішення попередників", - припускає автор статті.

На переконання керівника ТСК, народного депутата Олексія Кучеренка, "якби регулятор тоді не віддав для "Нафтогазу" майже 50 млрд грн, то сьогодні б взагалі не йшла мова про будь-яке підвищення тарифів для Оператора ГТС".

Нагадаємо, перебування Олексія Чернишова на посадах голови "Нафтогазу" та керівника Мінрегіону супроводжувалося низкою гучних скандалів. "Українська правда" опублікувала розслідування, у якому оприлюднила докази того, що НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК "Нафтогаз України" та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова, але детективи його не провели на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса.

Також раніше повідомлялося, що НАБУ провело низку обшуків у чиновників, яких пов'язують з колишнім очільником НАК "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим, у справі про корупцію у Мінрегіоні. Зокрема, слідчі дії проводилися у члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна та директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максима Горбатюка.

Сьогодні Чернишов очолює нове Міністерство національної єдності.

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