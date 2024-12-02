09:58  02 декабря
Появились фото последствий дроновой атаки на Буковине
17:05  02 декабря
Смертельное ДТП в Днепре: полиция объявила подозрение 19-летнему водителю
14:12  01 декабря
Для легковых автомобилей и общественного транспорта: в Киеве после 30 лет строительства открыли Подольский мост
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2024, 21:19

Отключения света 3 декабря: в какие часы будут действовать графики

02 декабря 2024, 21:19
Читайте також українською мовою
фото: pixabay.com
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 3 декабря, графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться в течение суток. Энергетики будут отключать одну и две очереди потребителей одновременно

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов Украины во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.

Отмечается, что 3 декабря время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:

  • 07:00-08:00 - одна очередь отключений;

  • 08:00-19:00 - две очереди отключений;

  • 19:00-21:00 - одна очередь отключений.

"Для промышленности и бизнеса 06:00 до 22:00 – применение графиков ограничения мощности", – говорится в сообщении.

Энергетики призывают население потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику.

Напомним, 28 ноября российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА.

Под ударом оказались объекты энергетики. Поэтому ввели экстренные отключения света.

Последствия очередного массированного удара россиян ликвидируют в 14 областях Украины.

война электричество электроэнергия Укрэнерго энергетика свет отключения света графики отключения света
Шольц приехал в Киев: стала известна настоящая цель визита канцлера
02 декабря 2024, 13:55
Ночью ПВО работала в десяти областях Украины – сколько вражеских дронов удалось уничтожить
02 декабря 2024, 08:42
Зеленский отверг сценарий с приглашением в НАТО только части территорий Украины
01 декабря 2024, 15:55
Все новости »
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Медиадвижение призывает Раду отклонить законопроект, который можно использовать для давления на журналистов
02 декабря 2024, 22:25
В Днепропетровской области ПВО сбила три российские ракеты Х-59/69
02 декабря 2024, 21:43
Народная депутатка Украины Алена Шкрум сложила мандат
02 декабря 2024, 20:50
Россияне ударили по Криворожскому району: пострадали гражданские
02 декабря 2024, 20:21
Действительно ли российских чиновников плавно готовят к сворачиванию "СВО" и завершению войны
02 декабря 2024, 19:48
Войска РФ били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: ранен 21-летний парень
02 декабря 2024, 19:13
Атаковали Украину с севера: пограничники показали кадры сбития российских дронов-камикадзе
02 декабря 2024, 18:44
СБУ задержала диверсантов, которые хотели сжечь локомотив и электроподстанции Укрзализныци: трое из них — несовершеннолетние
02 декабря 2024, 18:10
В центре Киева строитель упал в 4-метровый котлован: мужчину госпитализировали
02 декабря 2024, 17:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »