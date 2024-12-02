Отключения света 3 декабря: в какие часы будут действовать графики
Во вторник, 3 декабря, графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться в течение суток. Энергетики будут отключать одну и две очереди потребителей одновременно
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов Украины во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.
Отмечается, что 3 декабря время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:
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07:00-08:00 - одна очередь отключений;
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08:00-19:00 - две очереди отключений;
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19:00-21:00 - одна очередь отключений.
"Для промышленности и бизнеса 06:00 до 22:00 – применение графиков ограничения мощности", – говорится в сообщении.
Энергетики призывают население потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику.
Напомним, 28 ноября российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА.
Под ударом оказались объекты энергетики. Поэтому ввели экстренные отключения света.
Последствия очередного массированного удара россиян ликвидируют в 14 областях Украины.