01:00  03 декабря
Я тебе сейчас глаз выколю ручкой: в Полтаве работник ТЦК угрожал военнообязанному
08:10  03 декабря
В Одесской области поезд переехал 23-летнего парня: пострадавший потерял обе ноги
07:20  03 декабря
На мосту Патона в Киеве перевернулось авто: движение затруднено
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2024, 08:22

В Ровенской области россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры: что известно

03 декабря 2024, 08:22
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 3 декабря, российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Ровенской области

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

"Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы. Во время этого удара, по предварительной информации, люди ранения не получили", — говорится в сообщении.

Вскоре власти сообщат больше информации.

Напомним, ночью 3 декабря российский "шахед" попал в объект энергетической инфраструктуры в Тернополе. Часть города осталась без электричества.

РФ война обстрелы энергетика Ровенская область атака Коваль Александр Сергеевич
В Днепропетровской области ПВО сбила три российские ракеты Х-59/69
02 декабря 2024, 21:43
Отключения света 3 декабря: в какие часы будут действовать графики
02 декабря 2024, 21:19
Атаковали Украину с севера: пограничники показали кадры сбития российских дронов-камикадзе
02 декабря 2024, 18:44
Все новости »
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Из-за российских обстрелов пострадали трое жителей Херсонщины
03 декабря 2024, 09:45
Авторы — охапка от ОПЗЖ: нардепам следует отклонить законопроект №10242, который делает преступниками обличителей коррупции
03 декабря 2024, 09:20
Войска РФ обстреляли города и села на Запорожье: повреждены объекты инфраструктуры
03 декабря 2024, 09:05
Украина официально отказалась от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО, – МИД
03 декабря 2024, 08:50
На Николаевщине ПВО уничтожила российский Shahed
03 декабря 2024, 08:31
В Одесской области поезд переехал 23-летнего парня: пострадавший потерял обе ноги
03 декабря 2024, 08:10
Оккупанты ударили дроном по энергообъекту в Тернополе: часть города обесточена
03 декабря 2024, 08:05
Россияне вывели в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
03 декабря 2024, 07:55
За месяц в Украине разминировали более 18 тысяч га территорий
03 декабря 2024, 07:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »