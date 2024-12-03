В Ровенской области россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры: что известно
Во вторник, 3 декабря, российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Ровенской области
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
"Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы. Во время этого удара, по предварительной информации, люди ранения не получили", — говорится в сообщении.
Вскоре власти сообщат больше информации.
Напомним, ночью 3 декабря российский "шахед" попал в объект энергетической инфраструктуры в Тернополе. Часть города осталась без электричества.
В Днепропетровской области ПВО сбила три российские ракеты Х-59/69Все новости »
02 декабря 2024, 21:43Отключения света 3 декабря: в какие часы будут действовать графики
02 декабря 2024, 21:19Атаковали Украину с севера: пограничники показали кадры сбития российских дронов-камикадзе
02 декабря 2024, 18:44
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Из-за российских обстрелов пострадали трое жителей Херсонщины
03 декабря 2024, 09:45Авторы — охапка от ОПЗЖ: нардепам следует отклонить законопроект №10242, который делает преступниками обличителей коррупции
03 декабря 2024, 09:20Войска РФ обстреляли города и села на Запорожье: повреждены объекты инфраструктуры
03 декабря 2024, 09:05Украина официально отказалась от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО, – МИД
03 декабря 2024, 08:50На Николаевщине ПВО уничтожила российский Shahed
03 декабря 2024, 08:31В Одесской области поезд переехал 23-летнего парня: пострадавший потерял обе ноги
03 декабря 2024, 08:10Оккупанты ударили дроном по энергообъекту в Тернополе: часть города обесточена
03 декабря 2024, 08:05Россияне вывели в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
03 декабря 2024, 07:55За месяц в Украине разминировали более 18 тысяч га территорий
03 декабря 2024, 07:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все блоги »