В Ровенской области россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры: что известно

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Во вторник, 3 декабря, российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Ровенской области

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

"Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы. Во время этого удара, по предварительной информации, люди ранения не получили", — говорится в сообщении.

Вскоре власти сообщат больше информации.

Напомним, ночью 3 декабря российский "шахед" попал в объект энергетической инфраструктуры в Тернополе. Часть города осталась без электричества.