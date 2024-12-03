Оккупанты ударили дроном по энергообъекту в Тернополе: часть города обесточена

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Сегодня ночью российский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города осталась без электричества

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает RegioNews.

"Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны", - говорится в сообщении.

Подробности он пообещал рассказать впоследствии.

Напомним, в ночь на 2 декабря в результате удара российского беспилотника в Тернополе пострадал многоквартирный дом, возник масштабный пожар. В результате дронового удара по Тернополю погиб человек.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения электросети в результате вражеской атаки 26 ноября в Тернополе отсутствует электроснабжение.

Тогда российские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры Тернопольщины.