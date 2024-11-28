На Волыни из-за атаки России обесточены 215 тысяч абонентов, в Хмельницкой области — два района

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Сегодня утром враг нанес массированный удар по объектам энергетики Украины. На Волыни и в Хмельницкой области обесточены сотни тысяч абонентов

Об этом сообщил начальник Волынской ОВА Иван Рудницкий, передает RegioNews.

По его словам, из-за атаки повреждены частные хозяйственные постройки. Ракетный обстрел повлияет на отключение электроэнергии на Волыни. В области запускают дополнительные Пункты Несокрушимости, где будет свет, интернет и тепло.

"В настоящее время временно без света ориентировочно 215 тысяч абонентов. Вся важная инфраструктура, оставшаяся без электроэнергии, переведена на генераторы. Собран штаб ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий вражеской атаки", — говорится в сообщении.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате утреннего удара в регионе частично отсутствует электроктроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах.

Напомним, во время массированной ракетной атаки, осуществленной российскими войсками утром, 28 ноября, было зафиксировано попадание на территории Волынской области.

В результате утренней ракетной атаки в Ровенской области более 280 тысяч потребителей остались без света. В области имеются перебои с водоснабжением.

На Львовщине электричества нет более 523 тысяч абонентов.

Ранее сообщалось, что 28 ноября энергетика Украины находится под массированным ударом России. В столице и областях используются экстренные и аварийные отключения света.