Аварийные отключения света отменены, – Укрэнерго
По состоянию на 12:00 аварийные отключения электроэнергии в Украине отменены
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.
"Все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений", – говорится в сообщении.
Напомним, утром 28 ноября во всех регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.
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