В Раде обещают принять Госбюджет-2022 до 20 октября
Верховная Рада примет закон о государственном бюджете на 2022 год в первом чтении до 20 октября 2022 года
Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, пишет RegioNews.
По его словам, до сих пор Бюджетный комитет проработает предложения к документу.
"Бюджетный комитет работает. До 15 октября они должны рассмотреть предложения для того, чтобы до 20 октября необходимо будет принять в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год", - сказал он.
Как напомнил Разумков, госбюджет - это основной финансовый документ, по которому страна будет жить в следующем году".
Напомним, что Кабмин 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2022 год.
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