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04 октября 2021, 11:53 5

В Раде обещают принять Госбюджет-2022 до 20 октября

04 октября 2021, 11:53 5
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада примет закон о государственном бюджете на 2022 год в первом чтении до 20 октября 2022 года

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, пишет RegioNews.

По его словам, до сих пор Бюджетный комитет проработает предложения к документу.

"Бюджетный комитет работает. До 15 октября они должны рассмотреть предложения для того, чтобы до 20 октября необходимо будет принять в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год", - сказал он.

Как напомнил Разумков, госбюджет - это основной финансовый документ, по которому страна будет жить в следующем году".

Напомним, что Кабмин 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2022 год.

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