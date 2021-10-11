Стало известно сколько в сентябре депутатам компенсировали за аренду жилья
137 депутатов Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета в сентябре на общую сумму 3,029 млн гривен
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт парламента.
Так, в опубликованном на сайте парламента списке за сентябрь общая сумма компенсированных за аренду жилья расходов 137 депутатам составила 3,029 млн гривен.
Несмотря на название документа, где указан период за сентябрь, в нем также указаны компенсации и за прошедшие месяцы проживания депутатов Рады.
Больше всего депутаты получили компенсаций за проживание в августе.
Средняя сумма компенсации за аренду жилья составляет 20 150 гривен за месяц.
В августе компенсацию за аренду жилья получили 138 парламентариев
Экс-глава Рады Дмитрий Разумков не видел перспективы отмены компенсаций из государственного бюджета за аренду жилья депутатам парламента.
Депутаты Рады в июле получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 3 млн гривен.