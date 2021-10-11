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11 октября 2021, 18:52 41

Стало известно сколько в сентябре депутатам компенсировали за аренду жилья

11 октября 2021, 18:52 41
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из открытых источников
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137 депутатов Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета в сентябре на общую сумму 3,029 млн гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт парламента.

Так, в опубликованном на сайте парламента списке за сентябрь общая сумма компенсированных за аренду жилья расходов 137 депутатам составила 3,029 млн гривен.

Несмотря на название документа, где указан период за сентябрь, в нем также указаны компенсации и за прошедшие месяцы проживания депутатов Рады.

Больше всего депутаты получили компенсаций за проживание в августе.

Средняя сумма компенсации за аренду жилья составляет 20 150 гривен за месяц.

В августе компенсацию за аренду жилья получили 138 парламентариев

Экс-глава Рады Дмитрий Разумков не видел перспективы отмены компенсаций из государственного бюджета за аренду жилья депутатам парламента.

Депутаты Рады в июле получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 3 млн гривен.

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