В "Слуге народа" рассказали сколько они получают денег из госбюджета

из открытых источников

На содержание партии “Слуга народа” из бюджета тратится примерно 345 миллионов гривен в год

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью lb.ua главы политической силы Александра Корниенко.

"Мы мало взносов сейчас берем. Когда они огромны, людям невозможно это объяснить. За пять лет потратили 1 миллиард госденег. Людям надо показать, что это было”, - отметил Александр Корниенко.

По его словам, система партийных взносов, вроде американской, в Украине не работает.

"У нас все считают, что партию спонсирует олигарх. Люди и даже местные депутаты с удивлением узнают, что это госфинансирование. Приезжают в Киев и говорят: "А что это у вас "Парковый” олигарх сделал? А мы им-откройте отчет НАПК", - рассказал нардеп.

Будущий первый вице-спикер также рассказал, что в аппарате партии сейчас работают 80 человек, но в основном это контролеры и медийщики.

"Аппарат большой, человек 80. Но четверть - 20 из них - это финансовые контролеры, которые контролируют финансы партии по всей Украине, у нас 24 юрлица. Потому что иначе мы не сможем выдерживать жесткие требования НАПК и у нас заберут госфинансирования. 30 человек-это медийщики. Непосредственно партстроительством занимаются 10-15 человек. Они ездят, проводят, собирают, дают фидбеки и тому подобное. Это все управленцы, не депутаты”, - отметил руководитель "Слуги народа”.