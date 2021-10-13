До розгляду Бюджету-2022 у першому читанні подано понад 3 200 правок

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У понеділок,18 жовтня, відбудеться засідання бюджетного комітету Верховної Ради, на якому узгодять параметри законопроєкту про держбюджет-2022 до першого читання

Це підтвердив голова бюджетного комітету Ради Юрій Арістов в інтерв’ю Укрінформу, передає RegioNews.

До розгляду законопроєкту у першому читанні, за його словами, подано понад 3 200 правок.

Як завжди, багато пропозицій стосуються галузевих змін. Наприклад, пропонують суттєво зменшити оборонний бюджет чи фінансування силового блоку й віддати вивільнений ресурс пенсіонерам. З урахуванням того, що концепцією президентської програми це не передбачено, намагаємося такі правки відразу групувати і вилучати з розгляду, - розповів парламентарій.

Він зауважив, що члени комітету розглядають правки синхронно з Мінфіном. І поки що є концептуальні розбіжності в баченні деяких напрямків фінансування.

Приміром, Міністерство регіонального розвитку хоче удвічі збільшити бюджет Фонду регіонального розвитку і, так розумію, конкурувати з програмою "Велике будівництво”. Таке бажання зрозуміле, тому що йдеться про їхню відповідальність. Та поки що незрозуміло, за рахунок якого ресурсу це можна зробити, - наголосив Арістов.

Також багато депутатських пропозицій пов'язані з локальними проєктами.

Минулого року ми їх систематизували та об'єднали. У такий спосіб діятимемо й тепер, - запевнив голова бюджетного комітету.

Арістов зазначив, що на понеділок заплановане засідання комітету, на якому й буде ухвалено остаточне рішення про направлення документа на перше читання. Розпочати розгляд документа у сесійній залі планують у середу, 20 жовтня.

Як повідомлялося, 4 жовтня у Раді обіцяли ухвалити Держбюджет-2022 до 20 жовтня.

Раніше у Мінфіні розповіли, наскільки збільшаться зарплати військових у 2022 році - це передбачає проєкт Бюджету.