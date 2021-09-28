08:42  28 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили более 6500 случаев заражения
09:01  28 сентября
Арахамия рассказал, когда ожидать кадровые изменения в правительстве
08:09  28 сентября
Сутки на Донбассе: интенсивность боевых действий возросла, ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2021, 10:57 1966

В Минфине рассказали, насколько увеличатся зарплаты военных в 2022 году

28 сентября 2021, 10:57 1966
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Проект бюджета на 2022 год предусматривает повышение зарплат военнослужащих на 10%

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью замминистра финансов Дениса Улютина novyny.live

"Второе приоритетное направление — расходы на сектор безопасности и обороны — 319,4 млрд грн. или 5,95 % ВВП. Большую их половину направят на Министерство обороны и этот показатель является самым высоким за последние 4 года. Мы предусмотрели рост денежного обеспечения военнослужащих в следующем году на 10 %", - отметил чиновник

Ранее представитель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук сообщила, что зарплаты военным в среднем вырастут на 60%. Вместе с тем, проект бюджета 2022 года предусматривает рост расходов на Минобороны на 10%.

Напомним, что 21 сентября Минфин представил в парламенте проект бюджета 2022. Рассмотрение документ в первом чтении, согласно бюджетного кодекса должен состояться в конце октября

зарплаты Минобороны военные бюджет

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua