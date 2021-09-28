В Минфине рассказали, насколько увеличатся зарплаты военных в 2022 году

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Проект бюджета на 2022 год предусматривает повышение зарплат военнослужащих на 10%

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью замминистра финансов Дениса Улютина novyny.live

"Второе приоритетное направление — расходы на сектор безопасности и обороны — 319,4 млрд грн. или 5,95 % ВВП. Большую их половину направят на Министерство обороны и этот показатель является самым высоким за последние 4 года. Мы предусмотрели рост денежного обеспечения военнослужащих в следующем году на 10 %", - отметил чиновник

Ранее представитель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук сообщила, что зарплаты военным в среднем вырастут на 60%. Вместе с тем, проект бюджета 2022 года предусматривает рост расходов на Минобороны на 10%.

Напомним, что 21 сентября Минфин представил в парламенте проект бюджета 2022. Рассмотрение документ в первом чтении, согласно бюджетного кодекса должен состояться в конце октября