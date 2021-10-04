Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - исследование

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Если бы президентские выборы состоялись в ближайшую неделю, то победу на них одержал бы Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 32% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провел "Украинский институт будущего" совместно с социологической компанией "Нью имидж маркетинг групп".

В президентском рейтинге Зеленский поднялся на 2% по сравнению с июнем и на 7% по сравнению с февралем.

В то же время рейтинг ближайших конкурентов Зеленского Петра Порошенко и Юрия Бойко опустился по сравнению с июнем на 2% и 1% соответственно. Оба имеют по 12% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Четвертое место занимает Юлия Тимошенко - 11% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. В то же время вырос рейтинг Владимира Гройсмана и Евгения Мураева до 7% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Больше всего поддерживает Зеленского молодежь до 24 лет – 39%. С увеличением возраста респондентов их готовность голосовать за него уменьшается и среди людей старшего возраста составляет лишь 21%. Зато пожилые люди втрое чаще поддерживают Бойко (13% против 4% среди молодежи).

За региональным распределением Зеленский закрепил электоральное лидерство на западе с 23% против 16% У Порошенко и на юге с 24% против 13% у Бойко. В Центре президент удерживает первое место с 22% против 10% Порошенко и 10% Гройсмана.

На востоке Зеленский также опережает Бойко - соответственно 27% до 16%. Тем не менее, Донбасс остается проблемным регионом для Зеленского – там он беспрекословно проигрывает Бойко – 16% до 29%.

Сравнительно небольшая поддержка в Донецкой и Луганской областях коррелирует с низким доверием там к действующему главе государства и большей долей тех, кто выступает за внеочередные президентские выборы, — подчеркнули в "Украинском институте будущего".

Следует отметить, что большинство граждан, а именно 81% собираются голосовать на президентских выборах. Не имеют такого намерения 16%, и не определились 3% граждан.

Во время исследования, которое было проведено в период с 18 по 28 сентября 2021 года, опросили 2 400 респондентов по всей территории Украины. Погрешность не превышает 2%.

Как сообщалось, согласно социсследованием, в Верховную Раду могут попасть пять партий.