10:59  04 октября
Уже семь областей близки к переходу в "оранжевую" зону карантина
10:46  04 октября
Стали известны рекомендации Минобразования по началу осенних каникул для школьников
08:09  04 октября
Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
04 октября 2021, 13:20 8

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - исследование

04 октября 2021, 13:20 8
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшую неделю, то победу на них одержал бы Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 32% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провел "Украинский институт будущего" совместно с социологической компанией "Нью имидж маркетинг групп".

В президентском рейтинге Зеленский поднялся на 2% по сравнению с июнем и на 7% по сравнению с февралем.

В то же время рейтинг ближайших конкурентов Зеленского Петра Порошенко и Юрия Бойко опустился по сравнению с июнем на 2% и 1% соответственно. Оба имеют по 12% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Четвертое место занимает Юлия Тимошенко - 11% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. В то же время вырос рейтинг Владимира Гройсмана и Евгения Мураева до 7% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Больше всего поддерживает Зеленского молодежь до 24 лет – 39%. С увеличением возраста респондентов их готовность голосовать за него уменьшается и среди людей старшего возраста составляет лишь 21%. Зато пожилые люди втрое чаще поддерживают Бойко (13% против 4% среди молодежи).

За региональным распределением Зеленский закрепил электоральное лидерство на западе с 23% против 16% У Порошенко и на юге с 24% против 13% у Бойко. В Центре президент удерживает первое место с 22% против 10% Порошенко и 10% Гройсмана.

На востоке Зеленский также опережает Бойко - соответственно 27% до 16%. Тем не менее, Донбасс остается проблемным регионом для Зеленского – там он беспрекословно проигрывает Бойко – 16% до 29%.

Сравнительно небольшая поддержка в Донецкой и Луганской областях коррелирует с низким доверием там к действующему главе государства и большей долей тех, кто выступает за внеочередные президентские выборы, — подчеркнули в "Украинском институте будущего".

Следует отметить, что большинство граждан, а именно 81% собираются голосовать на президентских выборах. Не имеют такого намерения 16%, и не определились 3% граждан.

Во время исследования, которое было проведено в период с 18 по 28 сентября 2021 года, опросили 2 400 респондентов по всей территории Украины. Погрешность не превышает 2%.

Как сообщалось, согласно социсследованием, в Верховную Раду могут попасть пять партий.

социология рейтинг президент Владимир Зеленский Петр Порошенко Юрий Бойко Юлия Тимошенко

Зеленский может быть причастен к отмыванию Коломойским денег Приватбанка, - расследование "Слідство.Інфо"
03 октября 2021, 21:34
Зеленский о втором сроке: "я еще не решил"
03 октября 2021, 12:18
Зеленский говорит, что хотел бы быть президентом, когда "слуги" выполнят все обещания
03 октября 2021, 10:30
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Как Зеленский в Трускавце снимал Разумкова, что из этого вышло и причем тут Pandora Papers
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua