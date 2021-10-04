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04 октября 2021, 18:53 5

Кирилл Шевченко не видит оснований для своего увольнения с должности главы НБУ

04 октября 2021, 18:53 5
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Фото из открытых источников
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Глава Национального банка Кирилл Шевченко не видит оснований говорить о своей отставке

Об этом сообщил Кирилл Шевченко, передает RegioNews со ссылкой на интервью LB.иа.

За все время пребывания на посту главы НБУ я делал все, что нужно для усиления стабильности банковского сектора и финансовой системы в целом. Вот возьмем прошлогодние события. Это был первый кризис, во время которого банковская система Украины не почувствовала оттока депозитов. Более того, имел место рост – плюс 35% в корпоративном секторе в гривне и 27% в розничном. За предыдущий год с рынка выведено "аж" три банка. НБУ осуществил ряд мер для активизации кредитования, и результат говорит сам за себя, - сказал Шевченко.

Он отметил, что за последний год Нацбанк принял участие в подготовке и доработке около 20 законопроектов, важных для финансового сектора. Инициативы о финансовом лизинге, о платежных услугах, о виртуальных активах уже стали законами.

Кроме того, три "небанковские" законопроекта уже приняты парламентом и готовятся ко второму чтению.

В целом мы довольны такой плодотворной и интенсивной работой с парламентом. На мой взгляд, оснований говорить об отставке нет, - сказал Шевченко.

Как сообщалось, в июле СМИ информировали, что в ОП рассматривают возможность увольнения Кирилла Шевченко с должности главы Нацбанка.

НБУ отставка финансы законопроект Кирилл Шевченко

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