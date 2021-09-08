Рада приняла закон о легализации виртуальных активов: что он предусматривает

Фото: Facebook "Слуги народа"

Во втором чтении его поддержали 276 нардепов, пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Этот закон регулирует отрасль криптовалют. Предполагается, что владельцы виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Закон определяет понятие и правовой статус виртуального актива. После подписи президента криптовалюти получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде.

Регулятором рынка будет Минцифра, в отдельных случаях полномочия будут у Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам.

Ранее сообщалось, что в Минцифры думают выплачивать зарплату сотрудникам виртуальной гривной. Также мы писали о том, что в Кривом Роге майнили криптовалюту на коммунальных сетях.