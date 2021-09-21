Работникам Минцифры могут выплатить зарплату в е-гривне уже в этом году

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В рамках пилотного проекта работникам Министерства цифровой трансформации уже в этом году могут выплатить зарплату в е-гривне

Об этом во время круглого стола "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски" заявил директор департамента стратегии и развития Национального банка Арсен Макарчук, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Министерства цифровой трансформации в е-гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект. Полноценный запуск состоится не раньше конца следующего года, - сказал Макарчук.

Как сообщалось, 8 сентября Рада приняла закон о легализации виртуальных активов: что он предусматривает.

Ранее, в августе, стало известно, что в Минцифры думают выплачивать зарплату сотрудникам виртуальной гривной.