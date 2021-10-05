Зеленський наклав вето на законопроєкт про легалізацію криптовалюти

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Президент України Володимир Зеленський наклав вето на проєкт закону №3637 і відправив його на доопрацювання

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що згідно зі світовим досвідом регулювання обігу криптовалюти здійснюється саме регуляторами фінансових ринків, щоб не допустити появи фінансових пірамід з віртуальними активами.

Прийнятий у другому читанні законопроєкт пропонує створити новий центральний орган виконавчої влади — Національну службу з регулювання обігу віртуальних активів, що спричинить значні витрати.

З огляду на це, президент України повертає документ до парламенту з пропозицією внести зміни, згідно з якими функції державного регулювання повинні бути віднесені до компетенції регуляторів, які вже існують в Україні, а саме: Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) та Національного банку України, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 8 вересня Рада ухвалила закон про легалізацію віртуальних активів.

Також відомо, що працівникам Мінцифри можуть виплатити зарплату в е-гривні вже цього року.