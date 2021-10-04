Киберполицейские разоблачили украинского хакера, обокравшего компании на $150 млн

Фото: из открытых источников

Правоохранители разоблачили украинского хакера в осуществлении вирусных атак на более 100 иностранных компаний. Потерпевшим нанесено убытков на более 150 миллионов долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Всего хакер совершил атаки на более 100 иностранных компаний в Северной Америке и странах Европы. Среди пострадавших - известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники", - рассказали в полиции.

Ущерб, нанесенный потерпевшим, достигает 150 миллионов долларов.

Как установили правоохранители, мужчина имел сообщника, который помогал выводить деньги.

С привлечением спецподразделения ТОР патрульной полиции проведены обыски по месту жительства фигуранта и в домах его близких лиц.

Открыто уголовное производство. Мужчине может грозить до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ заблокировала 76 хакерских атак на информресурсы украинских органов власти за июнь.