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17 августа 2021, 21:19 891

Открыто производство по делу об обжаловании результатов конкурса на директора Бюро экономической безопасности

17 августа 2021, 21:19 891
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Фото из открытых источников
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Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Дениса Осмоловского к конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора Бюро экономической безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает RegioNews.

Среди требований иска - признать противоправным решение комиссии, утвержденное протоколом от 29 июля 2021 №3 в части, касающейся организации тестирования на знание законодательства и вербально-логическое мышление, проведение проверок, предусмотренных ЗУ "О предотвращении коррупции" и ЗУ "Об очищении власти", утверждение образцов тестовых заданий и формулы рейтингования кандидатов на должность главы Бюро и тому подобное. Истец считает, что обжалуемым решением был противоправно расширен объем полномочий конкурсной комиссии, - говорится в сообщении.

Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Ранее мы сообщали, что в производстве суда уже находится дело по иску Дениса Осмоловского к Кабинету Министров Украины относительно обжалования образования Бюро экономической безопасности Украины, - добавили в суде.

Как сообщалось, 13 августа названы трое финалистов конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности. На следующий этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности прошли председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член Совета Нацбанка Василий Горбаль и прокурор офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

А уже 16 августа экс-глава Совета нацбезопасности и Минфина, а также кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Данилюк призвал президента инициировать новый конкурс на директора БЭБ.

суд производство иск дело Бюро экономической безопасности

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