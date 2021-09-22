Рада на два месяца отсрочила запуск Бюро экономической безопасности

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира станет, безусловно, самым обговариваемым событием ближайших недель. Что неудивительно, в Украине покушения, на политиков такого калибра,...

Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента

22 сентября 2021

Привидение Штучного и аппаратная игра. Откуда решили нажать на Разумкова

"Слуги народа" вдруг вспомнили, что у аппарата Верховной Рады уже год нет руководителя. Впрочем, это отнюдь не похоже на заботу об эффективности парламентской работы