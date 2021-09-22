Рада на два месяца отсрочила запуск Бюро экономической безопасности
Верховная рада отсрочила запуск Бюро экономической безопасности (БЭБ). Его перенесли на два месяца
Об этом сообщает нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская в Telegram, передает RegioNews.
Она отметила, что в Раде проголосовали соответствующую правку.
Запуск БЭБ отложили на два месяца. Соответствующую правку только что проголосовали в Раде. Надеюсь, это последнее продление сроков и Бюро заработает 25 ноября, - написала Василевская.
Как сообщалось, 12 мая Правительство создало Бюро экономической безопасности.
В июне создание Бюро экономической безопасности обжаловали в ОАСК.
Впоследствии главой Бюро экономической безопасности стал главный налоговик Мельник.
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