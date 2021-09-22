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22 сентября 2021, 15:38 384

Рада на два месяца отсрочила запуск Бюро экономической безопасности

22 сентября 2021, 15:38 384
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Фото из открытых источников
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Верховная рада отсрочила запуск Бюро экономической безопасности (БЭБ). Его перенесли на два месяца

Об этом сообщает нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская в Telegram, передает RegioNews.

Она отметила, что в Раде проголосовали соответствующую правку.

Запуск БЭБ отложили на два месяца. Соответствующую правку только что проголосовали в Раде. Надеюсь, это последнее продление сроков и Бюро заработает 25 ноября, - написала Василевская.

Как сообщалось, 12 мая Правительство создало Бюро экономической безопасности.

В июне создание Бюро экономической безопасности обжаловали в ОАСК.

Впоследствии главой Бюро экономической безопасности стал главный налоговик Мельник.

Бюро экономической безопасности Верховная Рада правки нардеп Слуга народа

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