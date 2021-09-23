ГБР закрыло дело против соратника Коломойского - ЦПК

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции

В организации отмечают, что расследование началось 20 января 2021 года. По мнению юристов ГПК уровень задекларированных расходов палки в течение 2015-2016, 2018-2019 годов превышает уровень его задекларированных доходов, а операции по купле-продаже недвижимости в Украине и за рубежом при участии палки имеют признаки отмывания (легализации) средств.

"Палица якобы продал втридорога недвижимость компании, которая никак не могла заплатить таких денег, потому что их просто у нее не было. Если учесть, что компания засветилась в связях с приближенными к Коломойскому людьми, то на ум приходит одно — палка мог просто отмывать сомнительные деньги с помощью своих партнеров", — комментирует юрист ЦПК Денис Свириденко.