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23 сентября 2021, 15:38 2

ГБР закрыло дело против соратника Коломойского - ЦПК

23 сентября 2021, 15:38 2
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из открытых источников
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Государственное бюро расследований во второй раз закрыло уголовное производство относительно вероятного отмывания денег соратником олигарха Игоря Коломойского - нардепом Игорем Палицей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции

В организации отмечают, что расследование началось 20 января 2021 года. По мнению юристов ГПК уровень задекларированных расходов палки в течение 2015-2016, 2018-2019 годов превышает уровень его задекларированных доходов, а операции по купле-продаже недвижимости в Украине и за рубежом при участии палки имеют признаки отмывания (легализации) средств.

"Палица якобы продал втридорога недвижимость компании, которая никак не могла заплатить таких денег, потому что их просто у нее не было. Если учесть, что компания засветилась в связях с приближенными к Коломойскому людьми, то на ум приходит одно — палка мог просто отмывать сомнительные деньги с помощью своих партнеров", — комментирует юрист ЦПК Денис Свириденко.

уголовное дело коррупция отмывание денег ГБР Коломойский Игорь

 
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