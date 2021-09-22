На Закарпатье разоблачили схему хищения природных ресурсов: государство потеряло 56 млн

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В Закарпатской области хищение природных ресурсов в русле реки Тиса и на ее притоках привело к полному разрушению почвенного покрова и растительности, для восстановления которых понадобятся десятки лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачен руководитель управления государственного водного хозяйства, который "прикрывал" теневую добычу песчано-гравийной смеси под видом расчистки и регулирования русел горных рек.

Убытки государства от противоправной деятельности чиновника оценены более чем в 56 млн грн.

По данным следствия, чиновник, в обязанности которого входит сохранение местной экосистемы, согласился "закрыть глаза" на ее разрушение. Зато предоставил предпринимателям полный бесконтрольный доступ для проведения работ без разрешений.

Сейчас руководителю межрайонного управления водного хозяйства сообщено подозрение за служебную халатность.

Ранее сообщалось, что на территории Ровенской области СБУ разоблачила схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах.