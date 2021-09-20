Прокуроры затягивают передачу дела Татарова в суд, - ЦПК

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров до сих пор официально является подозреваемым по делу о коррупции, но прокуроры не передают дело в суд

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Центра противодействия коррупции.

"Решения о закрытии производства или передаче его в суд не принимались, в связи с чем, соответствующие сведения в ЕРДР не вносились", – говорится в ответе на запрос.

Как известно, по версии следствия, Татаров во время работы в "Укрбуде" помогал передавать взятку эксперту по делу "квартир для Нацгвардии". Установленные убытки от этой схемы составили более 81 миллиона гривен.

В конце февраля сроки досудебного расследования в этом производстве завершились, поэтому Генеральная прокуратура должна была передать дело в суд в течение пяти дней.

В то же время, как утверждают в ЦПК, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко начал затягивать время, требуя от судов ненужные разъяснения. Он же руководитель прокуроров по этому делу. Недавно журналисты зафиксировали, как он гулял на дне рождения Татарова.

Напомним, с декабря 2020-го в НАБУ расследуют дело в отношении заместителя председателя ОП Татарова.

В то время Микитась в суде дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова. Он предоставил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

В марте этого года правоохранители не завершили дело Татарова: истек последний день расследования. Ранее суд отказал в продлении сроков следствия.

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