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23 августа 2021, 16:25 972

Мельник официально стал главой Бюро экономбезопасности

23 августа 2021, 16:25 972
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров своим распоряжением официально назначил бывшего главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности

Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжении Кабмина от 20 августа 2021 г. № 977-р.

"Назначить Мельника Вадима Ивановича Директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет", - отмечается в документе.

Распоряжением №976-р Мельник уволен с должности главы ГФС.

Бывший фискал возглавлял ведомство с декабря 2020 года. Мельнику 49 лет, находился на службе в Налоговой милиции 14 лет. Оттуда впоследствии перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ДФС.

Напомним, что о том, что Бюро экономической безопасности возглавил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, стало известно еще 20 августа.

Кабмин Украина правительство Бюро экономической безопасности Вадим Мельник

 
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