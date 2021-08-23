Мельник официально стал главой Бюро экономбезопасности

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Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжении Кабмина от 20 августа 2021 г. № 977-р.

"Назначить Мельника Вадима Ивановича Директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет", - отмечается в документе.

Распоряжением №976-р Мельник уволен с должности главы ГФС.

Бывший фискал возглавлял ведомство с декабря 2020 года. Мельнику 49 лет, находился на службе в Налоговой милиции 14 лет. Оттуда впоследствии перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ДФС.

Напомним, что о том, что Бюро экономической безопасности возглавил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, стало известно еще 20 августа.