Две области не соответствуют "зеленой" зоне карантина - данные Минздрава
Показатели двух областей - Ивано-Франковской и Киевской, не соответствуют "зеленой" зоне карантина
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
Согласно обновленным данным, уровень охвата тестированием в этих регионах ниже, чем норма "зеленой" зоны карантина, а именно более 300 на 100 тысяч жителей.
В Ивано-Франковской области этот показатель составляет 282 на 100 тысяч населения, а в Киевской - 291.
Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости составляет 86 на 100 тысяч населения при норме менее 75 на 100 тысяч.
По состоянию на 22 июня вся Украина находится в "зеленой" зоне карантина.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин смягчил карантинные ограничения в Украине.
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