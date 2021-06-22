Две области не соответствуют "зеленой" зоне карантина - данные Минздрава

Фото: из открытых источников

Показатели двух областей - Ивано-Франковской и Киевской, не соответствуют "зеленой" зоне карантина

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Согласно обновленным данным, уровень охвата тестированием в этих регионах ниже, чем норма "зеленой" зоны карантина, а именно более 300 на 100 тысяч жителей.

В Ивано-Франковской области этот показатель составляет 282 на 100 тысяч населения, а в Киевской - 291.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости составляет 86 на 100 тысяч населения при норме менее 75 на 100 тысяч.

По состоянию на 22 июня вся Украина находится в "зеленой" зоне карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин смягчил карантинные ограничения в Украине.